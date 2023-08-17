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Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zamla ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zamla ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

Etiketler emekli maaş zam
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