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  3. 01 Şubat 2021 10:56

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi: Yıl sonunda açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ''Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.'' dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi: Yıl sonunda açmayı planlıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı sağlanacaktır" dedi.

DHA

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