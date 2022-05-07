Bakan Kirişçi duyurdu: Destek ödemeleri iki katına çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, oğlak tiftik ve anaç tiftik desteğinin yüzde 100 artırıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken 70 Türk Lirası, anaç tiftik ile ilgili 30 lira desteği de 60 lira olarak ilan ediyorum. Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz." dedi.
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