Bakan Kurum açıkladı: İşte kentsel dönüşüm yol haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantının ardından açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kentsel Dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan Yeni Finansman Modelleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Kentsel Dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek 3 yeni finans modeli açıklandı.

Bakanların açıklamaları şöyle:

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

"Hep birlikte çok önemli kararlar aldık. Şanlıurfamız ve bu anlamda da yapılacak işleri Şanlıurfa'nın medeniyetine uygun şekilde yapmak için istişarelerde bulunduk. Acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Şanlıurfamız vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açtılar. Kamunun gerekli yerlerinde de depremzede kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Hasar tespit sürecimizi yürüttük 5 ilde hasar tespitleri tamamlanmış durumda. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmada 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bölümün acil yıkılacak, orta ve hasarlı olduğunun tespiti yapıldı. Yüzde 90 seviyelerine geldik. Hızlı şekilde diğer illerimizi de tamamlayacağız. Hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bu itirazları yerinde değerlendireceğiz. Buna ilişkin il müdürlükleri, kaymakamlıklara iletişim ofislerini kurduk. Özellikle ifade etmek gerekirse TOKİ'mizle birlikte bölgede hızlı dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Haliliye'de bulunan 292 konutun bir kısmını Haliliye'deki yıkılmış binadaki vatandaşlara teslimini gerçekleştireceğiz. Kalan konutlarımızı da Yeşildirek mahallemizdeki riskli ağır hasarlı dönüşüm sürecini atacağız.

Eyübiye Asya mahallesinde kentsel dönüşüm için tamamladığımız 367 konutumuz vardı. Şanlıurfa merkezinde evleri yıkılmış olanların talep etmeleri halinde kura çekilmesiyle koordinasyon yapılacak. 367 konutumuzu da Şanlıurfa merkezde ve Eyübiye'de kuralarla teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Karaköprü'de 54 konutumuz var, Karaköprü'de binası yıkılmış vatandaşlara teslimini yapacağız. Bu çerçevede yaklaşık 700 konutumuzu depremden hasar görmüş binalarımız öncelikli olmak üzere vatandaşlarımıza sunmuş olacağız.

Bir taraftan da yeni afet konutlarının yapım sürecini yönetiyoruz. Şehrin tarihine uygun anlayışla projelendiriyoruz. En iyi mimarlarımızla, en iyi zeminde, bir daha bu acıları yaşamamak üzere, TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta. İlk etapta mikrobölgeleme alanlarımızda Şanlıurfamızda ilk sözleşmeleri imzaladık. 6631 konutumuzu ve 1900 köy evimizin yapım sürecini başlattık. Meslek örgütlerimiz için yeni sanayi sitelerinin yapımı için talep var. Esnafa daha iyi siteler yapılması amacıyla hazine arazilerimizi tahsisleyeceğiz. Bu kapsamda da atıl diyeceğimiz hazine arazilerine ilişkin çalışmaları yürütüyoruz.

Şu ana kadar 27 bin 353 konutun sözleşmesini imzalayıp şantiye sürecine geçtik. Önümüzdeki Mayıs ayında 309 bin konutumuzu hasar tespite göre yapıyor başlatıyoruz olacağız. Şanlıurfamız bu şehrimiz geçmişte Hz. İbrahim'e selamet olmuş bir şehrimizdir. Şanlı unvanı almış bir şehrimizdir. Halil İbrahim bereketiyle anılan bir şehirdir. Şanlıurfamız evliyaların diyarı. Biz de bu anlayışla tüm ekibimizle bakan arkadaşlarımızla, Cumhurbaşkanımız liderliğinde deprem sürecini de yürüteceğiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir demişler."

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ

Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yüreğinizi ferah tutun. Devlet tüm şefkatiyle sizlerin yanındadır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Tüm maddi kayıplarımızı çok daha iyileriyle en güzel şekilde birlik içinde telafi edeceğiz. Urfa sadece merkezi değil merkezdeki ilçeler ve çevredeki bütün ilçeler masaya yatırıldı. Sayın bakanımız tüm ekibiyle hazırlıklarını yaptı ve az önce ifade ettiği gibi bütüncül bakış açısıyla ama aynı zamanda sadece depremle ilgili değil kentsel dönüşümün en iyi yapılması için toplantı tertip ettik.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İLE YENİDEN DÖNÜŞÜMÜN HARİTASI

Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda gereken her türlü finansmanı Hazine olarak sağlayacağız.

Ayrıca, kentsel dönüşüm probleminin çözümünde 3 ayrı yaklaşım üzerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde çalışmayı sürdürüyoruz.

BİRİNCİ MODEL

Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.

Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.

İKİNCİ MODEL

İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız.

Bu iki durumda da KGF desteklerini devreye alarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimlerini kolaylaştıracağız.

ÜÇÜNCÜ MODEL

Çalışmalarına 6 Şubat’tan evvel başlatmış olduğumuz ve dünyada farklı örnekleri olan üçüncü modelimiz de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yöneliktir. Bu modelle ülkemize kiralık konut üreticisi kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı hedefliyoruz.

Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacaktır. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır.

Böylece, özellikle salgın sonrasından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonu dizginleyeceğiz.