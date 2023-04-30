Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı Kanal 7 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına yoğun talep olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Yüzyılın projesine şu ana kadar 65 bin 500 başvuru oldu. 100 bin konut rezerv üretiyoruz. 500 bin Anadolu, 500 bini Avrupa'da yeni yerleşim alanları oluşturacağız” dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat sabahı tüm Türkiye derin bir acıyla uyandı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Devletimiz ilk günden itibaren seferber oldu.

5 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini, 46 gün sonra temelleri atıldı.11 ilimizde eş zamanlı olarak toplamda 650 bin konutun yerinde inşaat çalışmalarını yürüteceğiz.

Nasıl Kastamonu'da Bartın'da yaptıysak bu bölgelerde de yapacağız.

Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda. Ağır hasarlılarda bazı vatandaşlarımızın itiraz süreci var. Çalışmalar sürüyor.

“İSTANBUL’DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YOĞUN TALEBİ OLDU”

Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm İstanbullu için en önemli konular.

'Gönüllü' 3'te 2 bir çoğunluk arıyoruz. Tespitlerin ardından rızaya dayalı olarak vatandaşımızda kabul edince kura ve proje sürecine başlayacağız. Vatandaşımız 200 bin TOKİ konutuna başvuru yapacak.

Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Müteahhite verilen konutları da bu kampanyaya dahil ediyoruz.