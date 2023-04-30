Bakan Nebati açıkladı: Emeklilere refah payı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri İş Dünyası buluşmasında emeklilere yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu.

Depremden etkilenen vatandaşlara nakdi yardımın devam ettiğini belirten Nebati, “Depremzede kardeşlerimizin yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla birlikte canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz” dedi.

Afetzedelere 100 milyar lira kaynak kullanıldığını belirten Bakan Nebati, “İnşaat sürecine de hızla başlamış bulunuyoruz. 11 ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık. Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Kayseri dahil depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını deprem bölgesindeki istihdamı güçlendirmek için devreye aldık” ifadelerini kullandı.

Nebati, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

'EMEKLİLERE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Bakanlığımıza nitelikli 3.220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.

'TURİZM GELİRİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK PERFORMANSINI YAKALAMIŞTI'

Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır.

Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma, güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin arttığını ortaya koymaktadır.

Tüm gönül coğrafyamızı gayretle ve zerafetle imar etmiş olan Kayserili Mimar Sinan -mekanı cennet olsun- şöyle söylemiş: “Biz hizmetimizi Allah için yaptık, mükâfatını da ahirette bekliyoruz.”

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler de “Halka hizmet Hakk’a hizmet” anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

“İHRACATIMIZI EN AZ 400 MİLYAR DOLARA YÜKSELTECEĞİZ

Toplam istihdamı 38 milyona, İhracatımızı en az 400 milyar dolara, Turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara yükselteceğiz. Ve bunların tamamını, yine yan yana, yine birlikte başaracağız."