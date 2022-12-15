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Bakan Nebati: Bütçe açığı tahminlerin altında gerçekleşecek

Bakan Nebati: Bütçe açığı tahminlerin altında gerçekleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkezi yönetim bütçesinin 108,3 milyar TL fazla verdiğini belirterek, ''Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Bakan Nebati "Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati "Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.

Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir.

Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Etiketler nureddin nebati bütçe açığı orta vadeli program
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