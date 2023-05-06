Bakan Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mersin 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Mersin Türkiye'nin bir resmi. İç göçten dolayı farklı kesimlerden vatandaşların bir araya geldiği bir şehir. Bu nedenle Türkiye'nin bir yansıması.

Muhalefet beni kavgacı bir dille aynı ortama sokmaya çalıştı ama biz buraya kavga etmeye gelmedik. Kavga etmeden yolumuza devam edeceğimizi söyleyince bunun karşılığını seçmenlerimizde gördük. Çok içten selamlar aldık, bu da verdiğimiz mesajın yerine ulaştığını gösteriyor.

Seçimler ilk turda biter

Mersin'de çok farklı bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Birinci turda biteceğini çok net olarak görüyorum.

Türkiye ekonomi modeli

Bir şeyi netleştirelim. Cumhurbaşkanımız Kabine'nin başı. Onun belirlemiş olduğu politikalar setinden biridir ekonomi politikası. Diplomasi, iç-dış güvenlik vs. gibi konularda nasıl ki bir politikalar bütünlüğü varsa biz de adını Türkiye Ekonomi Modeli adını koyduğumuz paradigmalar seti, aslında Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yola inanan bir bakanı olarak, o yol çerçevesinde çizdiğimiz bir set.

Uygulamaya başladığımızdan beri Çin, modeli, Kore modeli gibi tartışmalar oldu. Makro ekonomik göstergeleri, 21 yılında gerçekleştirilen bütün başarıları ortaya koyan, ülkenin adını veren yani Türkiye Ekonomi Modeli olarak sunulması gerektiğine inanan ve bu konuda ısrarcı olan birisiyim. Bunun eksiği aksağı varsa düzeltmesi ve olağanüstü şartlardan ortaya çıkan pozitif yönleri geliştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz.

Ortodoks politikadan ayrışıp Heterodoks politika ortaya koyuyoruz. Bunun Türkçesi şu; nasıl ki Cumhurbaşkanımız 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek meydan okuyorsa, bizim de Türkiye Ekonomi Modeli onların da bize dayattıkları reçetelere karşı fakat onların da uyguladıkları politikaları uygulamaya başladığımız bir süreç.

''Faiz artırmanın bir karşılığı yok''

Onlar mesela Merkez Bankası faiz oranlarını manşet enflasyonunun altına tutuyorlar ama bize dayatılan şey şu; sizdeki merkez bankası faiz oranları mutlaka manşet enflasyona ya yakın olacak ya da üstünde olacak. Peki siz niye uygulamıyorsunuz? Anca olağanüstü durumlarda yapıyorlar bunu.

Geçen yılın başında skeçlere konu olan, dalga geçilen duruşumuzu şimdi başarısının sonuçlarını görünce şimdi ben de onlara rest çekiyorum. Madem ki siz tekrar Ortodoks politikaya dönmeyi düşünüyorsunuz, bu durumda faizleri tekrar artıracak mısınız? Muhalefete söylüyorum bunu.

Faiz artırımıyla işlerini çözebileceklerine inanmışlar. Faiz artırımının şu anda Türkiye'de bir karşılığı yok. İş dünyasında bugün Merkez Bankası faiz oranlarının artırılmasında bir karşı duruş sergiler.

Toplumu kandırıyorlar. Bizim çözüm önerilerimiz cebimizde. Aksaklık varsa seçimden sonra 5 yıl içinde her tür güncellemeyi yapacağız. Kesinlikle hiçbir şartta faiz artırmadan bu işi çözeceğiz. Enflasyon sorununda da vadeye yayılarak, büyümeden taviz vermeden, şirketleri ve esnafları bitirmeden yolumuza devam edeceğiz. Deprem felaketine rağmen istihdamı artıracağımızı, işsizliği azaltacağımızı iddia ediyorum.

Kur korumalı mevduat uzatılacak mı?

KKM'nin gücünü ve başarısını hepimiz gördük. 20 Aralık'a kadar 15-20 arasında dövizin ralli yaptığını, dövizin 25 liraya gideceğini söyleyenlerin bu ülkeye zarar vereceklerini, iktidardan kurtulmak için her türlü yalanı söyleyeceklerini ikaz etmiştik. Güvenenler herhangi bir zarara uğramadı ama inanmayanlar, sosyal medyadan spekülatif söylemlerde bulunanlar zarar etti. Vatandaşı, bireysel yatırımcıları zarara uğrattılar. Şimdi gene aynı şeyi yapıyorlar."