Bakan Selçuk açıkladı: İşte ekonomide koronavirüs önlemleri

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını bildirdi. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik. Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkânı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'7 MİLYAR LİRAYA YAKIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Bakan Selçuk ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini belirterek, "İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek" ifadelerini kullandı.

'NE ÜCRET KAYBI NE DE İŞGÜCÜ KAYBI OLACAK'

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak, ne de işgücü kaybı olacak" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU

Bakan Selçuk ayrıca, en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseldiğini, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini hatırlattı. Bakan Selçuk, yeni düzenlemelerin çalışanlara, işverenlere ve emekliler hayırlı olmasını temenni etti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvurabiliyor.

Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Corona virüsü salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

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