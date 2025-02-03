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Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda 4 yıl sonra bir ilk yaşandı

Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda 4 yıl sonra bir ilk yaşandı
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Ocak ayı enflasyon verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda son 4 yılın en düşük ocak ayı verisinin gerçekleştiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" ifadelerini kullandı. 

Ocak ayı enflasyon verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda son 4 yılın en düşük ocak ayı verisinin gerçekleştiğini vurguladı.

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DHA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek enflasyon
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