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Ocak 2025 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu

Ocak 2025 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,20 arttı, aylık %3,06 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,50 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Ocak 2025

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları... 

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %27,60 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,40 artış, imalatta %27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,20 artış ve su temininde %54,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında %37,42 artış, enerjide %18,05 artış ve sermaye mallarında %25,61 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,57 artış, imalatta %3,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,44 azalış ve su temininde %16,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında %6,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,45 artış, enerjide %2,27 artış ve sermaye mallarında %3,25 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2025

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

 

 

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Etiketler Ocak 2025 ÜFE üretici Üretici enflasyonu enflasyon tüik türkiye istatistik kurumu Ocak 2025 ÜFE rakamları Ocak 2025 ÜFE enflasyonu
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