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Ocak 2025 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Ocak 2025 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları... 

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2025

 Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %42,08, aylık %5,47 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,05 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2025

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

 

 

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Etiketler Ocak 2025 TÜFE tüketici enflasyonu tüik türkiye istatistik kurumu enflasyon ocak 2025 enflasyonu ocak enflasyonu
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