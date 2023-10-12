Bakan Şimşek talimat verdi: Elektrik ve doğalgaza zam yolda!

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması için talimat verdiğini iddia etti.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimat verdiği iddiası dikkat çekti.

Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam verilmesi hakkında talimat verdiğini iddia etti.

Şenol Babuşcu, "Konutlarda kullanılan elektik ve doğalgazda 1 Nisan’dan itibaren maliyet esaslı fiyatlamaya geçilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimat verdiği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.