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Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: ''Zorlu bir dönemi geride bıraktık''

Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: ''Zorlu bir dönemi geride bıraktık''
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Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyordu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüyen ekonomik büyümeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı" dedi.

Yakında 2025-27 dönemi Orta Vadeli Programını kamuoyuna açıklayacaklarını söyleyen Bakan Şimşek "Öncelikli amacımız olan kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak; katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı destekleyerek büyümenin potansiyelini ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" dedi.

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldıTürkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldıEkonomi

Bakan Şimşek'in ekonomik büyüme değerlendirmesi şöyle:

"Türkiye ekonomisi 2024 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüdü. Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı.

Takvim ve köprü günlerinin ekonomik aktiviteyi etkilediği ikinci çeyrekte ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektörü daralırken sanayi hariç diğer tüm sektörlerde büyüme devam etti.

Ekonomide dengelenme sürüyor, iç talebin büyümeye verdiği katkı 1,2 puana gerilerken net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu.

İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon kişi, bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 yıl genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz.

Öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun politikalarımız ekonomimizi güçlendiriyor. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.

Yakın zamanda 2025-27 dönemi Orta Vadeli Programımızı kamuoyu ile paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve program hedeflerimize ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

Öncelikli amacımız olan kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak; katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı destekleyerek büyümenin potansiyelini ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek büyüme ekonomi
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