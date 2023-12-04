Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: ''Düşüş cesaret vericidir''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %129,27 olarak gerçekleşti.

Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı; Eylül yüzde 5,28, Ekim yüzde 3,72, Kasım yüzde 1,96. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı.