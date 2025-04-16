Bakan Şimşek'ten kripto para borsalarına uyarı: ''Ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin uyarıda bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve şeffaflığını artıran düzenlemelerle uluslararası standartlara uyumumuzu güçlendiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.



Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve… https://t.co/6DQPFZycNW — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2025

DHA