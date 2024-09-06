Bakanlık açıkladı: ''Evde Destek Ödemeleri'' başladı

Aile Bakanlığı tarafından her ay vatandaşlara düzenli olarak gerçekleştirilen destek ödemeleri başladı.

Aile Bakanlığı tarafından "Evde Destek Ödemeleri" kapsamında çok sayıda vatandaşımızın hesabına destek ödemesi altında para geçiriliyor.

Bakanlığın destek ödemeleri geçtiğimiz ay gelen zamlardan sonra 9 bin 77 TL tutarına yükselmişti.

Hasta, yaşlı, engelli vatandaşlara ve eşi vefat eden kadınlara düzenli olarak sosyal yardım ödemeleri yaparak bu kişilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hak sahiplerine 9 bin 077 TL para yardımı yapacağını açıkladı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Bu doğrultuda, konuya ilişkin açıklama yapan ve evde bakım aylığının 7 bin 608 liradan 9 bin 077 liraya çıkarıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz” dedi.

MAAŞ SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi SMS ile ve e-Devlet sisteminden gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, Ziraat Katılım Bankası vasıtasıyla evde bakım maaşı alan hak sahipleri, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabiliyor.