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II. Abdülhamid'in torununun diploması iptal edildi

II. Abdülhamid'in torununun diploması iptal edildi
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Sahte diploma soruşturma kapsamında II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun lisans diplomasının iptal edildiği iddia edildi.

Ankara’da yürütülen sahte üniversite diploması soruşturması kapsamında mercek altına alınan II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı lisans diploması iptal edildi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte elektronik imza kullanılarak İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına mezuniyet kaydı oluşturulduğu öne sürüldü.

YÖK sistemine de işlenen ancak denetimlerle ortaya çıkan sahtecilik sonucu Osmanoğlu’nun diploması iptal edildi. 

YÖK’ün savcılığa gönderdiği resmi yazıda, Osmanoğlu’nun mezuniyet kaydının bulunmadığı ifade edildi. Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı ve mezun olmayan kişilerin akademik unvanlar aldığı belirtildi. 

DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Emrullah Erdinç, "Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi" dedi. 

''YANLIŞ ANLATILAN TARİH NEDENİYLE KÖTÜ NOT ALDIM'' DEMİŞTİ

Osmanoğlu, daha önce tarih derslerinde “yanlış anlatılan tarih” nedeniyle kötü notlarla cezalandırıldığını öne sürmüştü. Osmanoğlu'nun bu ifadeleri sonrası sahte diploma nedeniyle yargı karşısına çıkması dikkat çekti.

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Cumhuriyet

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Etiketler abdulhamid kayıhan osmanoğlu
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