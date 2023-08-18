Bakanlıktan 11 bin 371 firmaya ''fiyat farkı'' cezası!

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde 11 bin 371 firmaya 19 milyon lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşme, abonelik sözleşmesi, iş yeri dışında kurulan sözleşme, ön ödemeli konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler ile ilgili sözleşmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. 2022 yılında 268 firma denetlendi, ihlali tespit edilen 107 firmaya toplam 157 milyon 173 bin 605,79 TL idari para cezası uygulandı. 2023 yılı 15 Ağustos itibarıyla 75 firma denetlendi, mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 69 firmaya, 67 milyon 62 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

FİYAT ETİKETİ DENETİMİ

Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan denetimlerde; 2022 yılında 63 bin 3 firmada 1 milyon 216 bin 164 ürün etiketi incelendi. 13 bin 978 firmaya, 23 bin 536 ürün için 11 milyon 918 bin 561,23 TL idari para cezası uygulandı. 2023 yılı 15 Ağustos itibariyle ise 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürün denetlendi. Aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı.

YANILTICI REKLAMLAR

Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu'nca, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında yapılan çalışmalarda; 2022 yılında 21 bin 199 dosya karara bağlandı. Toplamda 42 milyon 329 bin 745 TL idari para cezası uygulandı. 2023 yılı 15 Ağustos itibarıyla da 11 bin 879 dosya karara bağlanarak toplam 51 milyon 909 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

GÜVENSİZ ÜRÜN DENETİMLERİ

Tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürüldü. Ambalaj ve etiket kontrolleri ile kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilen ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasadan toplatıldı ve ilgililere idari para cezası uygulandı. Ayrıca güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri 'www.guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden tüketicilerle paylaşıldı. Bu kapsamda; 2022 yılında 910 firmada denetim gerçekleştirilerek, ürünleri güvensiz bulunan 47 firmaya 5 milyon 72 bin 668 TL idari para cezası uygulandı ve ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. 2023 yılı 31 Temmuz itibarıyla, 1249 firma denetlenerek 9 firmaya 4 milyon 211 bin 348 TL idari ceza kesildi ve ürünlerin tüketicilere ulaşması engellendi.

Sonuç olarak, 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580,02 TL, 2023 yılı 15 Ağustos itibarıyla ise toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.