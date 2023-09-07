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Bakanlıktan 80 milyon TL’lik hibe desteği

Bakanlıktan 80 milyon TL’lik hibe desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetiştiricilere verilen hibe desteğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştiricilerin yanında olmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılığı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürürken ayrıca aile işletmelerine yönelik hibe desteği de sağlıyor.

YATIRIMCIYA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

HAYGEM, 2016 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar doğrultusunda, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcıya yüzde 50 hibe desteği veriyor.

Etiketler hibe destek tarım hayvancılık
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