Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi değişti

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde artırıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF Fon Kurulu'nun kararı ile sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarları artırıldı.

Buna göre, bankalardaki mevduatın 650 bin lira olan devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 950 bin lira olarak güncellendi.

Böylelikle yeni yıldan itibaren bankadaki 950 bin TL tutara kadar mevduat, devlet güvencesi altına alınacak. Ayrı bankada tutulan tutar ise yine 950 bin TL'ye kadar koruma altında olacak.

Buna göre bir A kişisinin X Bankasında 800.000 TL, Y Bankasında ise 1.250.000 TL tasarruf mevduatı varsa; X Bankasındaki mevduatının tamamı ve Y Bankasındaki mevduatının da 950.000 TL'lik kısmı güvence kapsamında olacak.