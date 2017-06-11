Banka ve sigorta şirketlerinde parası olanlar dikkat !

Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için son tarih 15 Haziran. Banka ve sigorta şirketlerinden 15 Haziran 2017'ye kadar unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya TMSF'ye ya da Güvence Hesabı'na devredilecek.

Şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor. Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı ise sigorta şirketlerinde unuttu.