Bankalar da kâr dağıtacak; izin çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan gelen kar dağıtım talepleri üzerine çalıştıklarını ve kararın büyük olasılıkla banka genel kurullarına yetişebileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri’ toplantısında Reuters’ın sorusu üzerine Akben, kar dağıtımının bankaların rasyolarına göre belirli bir oranda olabileceğini söyledi.

Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türkiye’deki bankalar, BDDK’ya bu yıl kâr dağıtmak istediklerini iletmişti.

Bankacılık sektörü ocak-kasım döneminde, enflasyona endeksli tahvil getirilerinin de katkısıyla, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 417 artışla 389 milyar TL net kâr elde etti.