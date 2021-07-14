Bartın-Kurucaşile yol açıldı: Mesafe 15 km kısalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın - Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yolun 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve 15 kilometre kısaltacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın - Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyenlerin Kanal İstanbul projesine karşı çıktığını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan yolun 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve 15 kilometre kısaltacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bartın'ın Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında yer alıyor. Turizm alanında yakalanan ivmeye bağlı olarak bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün hizmete sunuyoruz.

10.8 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bu güzergahta 267 metrelik Cumayalı viyadüğünü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttı. Yolun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız. Yol sayesinde 10.8 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Bu önemli eserin inşasında emeği geçen bakanlığımız başta olmak üzere kurum, yüklenici firma, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

Biz şanlı tarihi ile medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz geleceğe dair büyük hayalleri olan devletiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesine daha üretken, daha müreffeh şekilde girmek istiyoruz. 2053, 2071 vizyonumuzu kuruyoruz.

2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Ovit Tünellerini ve pek çok eseri ekledik.

19 YILLIK DÖNEMDE BİZİM DE KARŞIMIZDAYDI

Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü buradan mutlu azınlık geçecek diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı diye dalga geçenler geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyenlerin Kanal İstanbul projesine karşı çıktığını görüyoruz. 11 yıl önce açıkladığımız bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlara aldırmıyor, çapsızlara bakmadan doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Biz dertliyiz, bu millete sevdalıyız. Halk için hak için ne yaptık ne yapıyoruz diye kendimizi sineye çekiyoruz.

Merhum Neşet Ertaş'ın ifadesiyle aşk ile çalışanın yorulmayacağını biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YOLUN BEDELİ 1 MİLYAR 455 MİLYON LİRA

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

İnsan, yük ve veri ulaştırmada dev adımlar atıyoruz. Batı Karadeniz'in cennet köşelerinden 90 kilometrelik yolu 75 kilometre olarak projelendirdik. 11. kilometrelik kesimi bölünmüş yol standardında hizmete açıyoruz. 11.8 kilometrelik yolun 5 kilometresi çift tüp tünel olarak yapılmıştır. Dağlık ve zor coğrafi şartlardaki yollarımızı tünel ve yollarla emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan yolu 11.8 kilometreye düşürdük. Seyahat süresini 15 dakika kısalttık. Bartın-Amasra-Kurucaşile yolunun faaliyete geçmesiyle yol 15 kilometre kısalmış olacak. Bedeli 1.455 milyon liradır.



Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden yolları hayata geçireceğiz.