Bayram sonrası piyasalar hareketlendi: Dolar, euro ve altının ateşi düşmüyor

Bayram tatili sonrası piyasalar güne hareketli başladı. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bayram tatili sonrasında piyasalarda yeniden işlem başladı.

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda yaşanan resesyon paniği sonrası yükselişe geçen dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

20 yılın en düşük seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi 1,0035 civarında.



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17.31 TL'den başlayan Dolar 17.45 TL'den,

17,39 TL'den başlayan Euro, 17,56 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Sterlin ise 20,78 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17.29 lira, avronun satış fiyatı ise 17,41 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.715 dolardan,

960 TL'den başlayan Gram altın 963 TL'den,

1.543 TL'den başlayan çeyrek altın 1.547 TL'den,

6.350 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.366 TL'den,

Gümüş ise 10,65 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 150 Dolar, Ethereum ise bin 27 Dolar'dan işlem görüyor.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD’nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi.