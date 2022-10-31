BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın hayata geçiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kullanımını sıkılaştıran kararı yarın uygulanmaya başlıyor.

BDDK'nın kararına göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına izin verilmeyecek. BDDK'nın Haziran ayında aldığı bir önceki kararda bu oran yüzde 10 seviyesindeydi.

Ayrıca yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması halinde de şirketler nakdi ticari kredi kullanamayacak. Bu tutar bir önceki düzenlemede 15 milyon TL idi.

BDDK, haziranda duyurduğu, elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını belirlediği koşulları, aldığı yeni kararlarla beraber daha da sıkılaştırmış oldu.