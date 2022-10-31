  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın hayata geçiyor

BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın hayata geçiyor

BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın hayata geçiyor
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kullanımını sıkılaştıran kararı yarın uygulanmaya başlıyor.

BDDK'nın kararına göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına izin verilmeyecek. BDDK'nın Haziran ayında aldığı bir önceki kararda bu oran yüzde 10 seviyesindeydi.

Ayrıca yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması halinde de şirketler nakdi ticari kredi kullanamayacak. Bu tutar bir önceki düzenlemede 15 milyon TL idi.

BDDK, haziranda duyurduğu, elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını belirlediği koşulları, aldığı yeni kararlarla beraber daha da sıkılaştırmış oldu.

Etiketler bddk kredi sıkılaştırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev market zinciri MEB'le protokol imzaladı: ''Öğrenciler sömürülecek''
''Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı'' demişti: TRT spikeri Deniz Demir görevden alındı
Putin'in ''Ölüm Melekleri'' ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
49 yaşındaki Defne Samyeli cesur sahne kıyafetiyle hayran bıraktı
Restoran bahçesinde cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırmadılar
Erman Toroğlu, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı
Bingöl'de 464 personelle operasyon başlatıldı
Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar!
İlan sitelerinde TOGG çılgınlığı! Daha fiyatı bile belli değil ama...
Rusya'nın çekildiği tahıl koridoru anlaşmasında flaş gelişme