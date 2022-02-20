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Belediyeden su fiyatlarına çifte indirim

Belediyeden su fiyatlarına çifte indirim

Batman Belediyesi, su faturalarında KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürdükten sonra yüzde 10'luk indirim daha uygulayacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılan KDV indirimini faturalara yansıttıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşlara destek için belediyelerde su faturalarına ayrıca indirim yapılması isteği üzerine yeni bir karar daha aldıklarını kaydeden Şahin, "Arkadaşlarımızla konuştuk, hesap kitap yaptık ve ilave bir yüzde 10 indirim yapmaya karar verdik." dedi.

Martta toplanacak Belediye Meclisinde alacakları kararla yüzde 10'luk ek indirimin de su faturalarına yansıtılacağını belirten Şahin, böylelikle toplam yüzde 17'lik indirimi vatandaşlara sunacaklarını bildirdi.

Etiketler batman belediyesi su fiyatı indirim kdv indirimi fatura
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