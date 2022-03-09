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Benzine ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Benzine ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS akaryakıtlara gelen yeni zamları duyurmuştu. 10 Mart itibarıyla geçerli olması beklenen benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam iptal edildi.

EPGİS'den yapılan son açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

EPGİS'den yapılan ilk açıklama şu şekideydi:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

 DÜN NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

EPGİS, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam yapıldığını duyurmuştu.

Etiketler benzin motorin
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