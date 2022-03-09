Benzine ve motorine yapılan son zam iptal edildi
EPGİS akaryakıtlara gelen yeni zamları duyurmuştu. 10 Mart itibarıyla geçerli olması beklenen benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam iptal edildi.
EPGİS'den yapılan son açıklama:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.
EPGİS'den yapılan ilk açıklama şu şekideydi:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
DÜN NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
EPGİS, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam yapıldığını duyurmuştu.
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