Benzine ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS akaryakıtlara gelen yeni zamları duyurmuştu. 10 Mart itibarıyla geçerli olması beklenen benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam iptal edildi.

EPGİS'den yapılan son açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

EPGİS'den yapılan ilk açıklama şu şekideydi:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

DÜN NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

EPGİS, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam yapıldığını duyurmuştu.