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Bir dünya devi daha Rusya'dan çekiliyor

Bir dünya devi daha Rusya'dan çekiliyor

Dünyaca ünlü giyim firması H&M Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, uluslararası firmaların Rusya boykotu büyüyor. 

Son olarak Stockholm merkezli uluslararası parekende giyim firması H&M Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Firma, Rusya’daki kapanma sürecini tamamlamadan önce kalan ürünlerini satacak.

Etiketler H&M rusya perakende
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