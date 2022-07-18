Bir dünya devi daha Rusya'dan çekiliyor
Dünyaca ünlü giyim firması H&M Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, uluslararası firmaların Rusya boykotu büyüyor.
Son olarak Stockholm merkezli uluslararası parekende giyim firması H&M Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Firma, Rusya’daki kapanma sürecini tamamlamadan önce kalan ürünlerini satacak.
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