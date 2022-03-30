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Bir ilde Ramazan pidesi fiyatlarına gramaj zammı!

Bir ilde Ramazan pidesi fiyatlarına gramaj zammı!

Zonguldak'ta 2022 yılının Ramazan ayında pidelerin satılacağı fiyatları geçen yıla göre değişmezken, gramajı düşürüldü.

Zonguldak'ta 220 gram ramazan pidesi 4 TL'den, 440 gram ramazan pidesi 8 TL’den satılacak.

Zonguldak'ta 2021 yılındaki pide fiyatları ise 340 gram 4 TL, 680 gram pide de 8 TL olmuştu. 2022 yılında gramajların düşürüldüğü görüldü. 

 İHA'nın aktardığına göre; Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, “Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Ramazan. Ramazan-ı Şerifin İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazanların olmazsa olmazı pidenin bu yılki fiyatlarını da belirledik. 220 gram pidemiz 4 TL, 440 gram pidemiz 8 TL'den satılacak” dedi.

"STOKÇULARA BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELİYOR"
Stokçular hakkında da konuşan Coşkun, yeni yaptırımların geldiğini, 81 il valisine genelge gönderildiğini kaydederek, "Denetim valilik ve ticaret il müdürlüklerinde, onların değerlendirmesini onlar yapacak. Çok büyük yaptırımlar geliyor cezalarla ilgili. Raflarında mal olmayıp depolarında stok yapanlara büyük cezalar geliyor” diye konuştu.

Etiketler gramaj zam pide
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