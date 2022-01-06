  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir sigara ve alkol grubuna daha zam!

Bir sigara ve alkol grubuna daha zam!

Bir sigara ve alkol grubuna daha zam!

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, rakı ve sigaraya yapılan yeni zamları açıkladı.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni yıl itibariyle yüzde 47,39 oranında zam geldi. Bu kapsamda şirketler peş peşe raf fiyatlarında güncellemeye gitti.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler A.Ş.’nin zamlı tarifesini kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre 100’lük Efe Yaş Üzüm rakısı 395 lira, 100’lük Efe Klasik 359 lira oldu. 100’lük Efe Gold 415 liraya çıkarken, Göbek rakısı 469 liraya yükseldi.

Zam üstüne zam gelen sigara ve alkol için kritik uyarıZam üstüne zam gelen sigara ve alkol için kritik uyarıEkonomi

 

Sigaraya büyük zam resmileşti: İşte yeni zamlı fiyat listesiSigaraya büyük zam resmileşti: İşte yeni zamlı fiyat listesiEkonomi

 

Royal Tobacco A.Ş.’nin sigaralarına da zam yapıldı. Instark serisi 17 lira 50 kuruş olurken, JXB’ler 21 lira 50 kuruşa yükseldi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

Etiketler sigara alkol zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
Omicron varyantının en çok etkilediği grup belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada
''Duruşuna kızlar, gidişine yollar hayran...'' Efsane geri döndü
Bakanın önüne koyduğu hangi dosya Erdoğan'ı sinirlendirdi ?
Erdoğan imzayı attı; 2 ilin sınırı değişti!
O sadece bir yarasa değil! Gökyüzünde görenler dönüp bir daha baktı
Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''
Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu
Benzin ve motorine bir büyük zam daha geliyor