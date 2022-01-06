Bir sigara ve alkol grubuna daha zam!

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, rakı ve sigaraya yapılan yeni zamları açıkladı.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni yıl itibariyle yüzde 47,39 oranında zam geldi. Bu kapsamda şirketler peş peşe raf fiyatlarında güncellemeye gitti.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler A.Ş.’nin zamlı tarifesini kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre 100’lük Efe Yaş Üzüm rakısı 395 lira, 100’lük Efe Klasik 359 lira oldu. 100’lük Efe Gold 415 liraya çıkarken, Göbek rakısı 469 liraya yükseldi.

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/iBXrDNXHiE — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 6, 2022

Royal Tobacco A.Ş.’nin sigaralarına da zam yapıldı. Instark serisi 17 lira 50 kuruş olurken, JXB’ler 21 lira 50 kuruşa yükseldi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.