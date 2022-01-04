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Sigaraya büyük zam resmileşti: İşte yeni zamlı fiyat listesi

Sigaraya büyük zam resmileşti: İşte yeni zamlı fiyat listesi

Sigara tiryakileri eskiden sadece ''ölüm'' içiyordu, şimdi yanında ''zam'' da içecek! Sigara fiyatlarına rekor zam geldi!

Yeni yıla girmeden önce başlayan zam fırtınaları yılbaşından sonra da hızla devam ediyor. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, araç muayenesi, araç sigortası, toplu taşıma, köprü ve otoyol gibi birçok hizmetin fiyatı arttı. Dün de sigara ve alkol grubunda yüzde 47 oranında ÖTV artışına gidildi.

VERGİ YÜKÜ ARTTI
ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi.

İLK P.M GRUBUNDAN GELDİ
ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu. Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 17,50 TL'den 21,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 21,50 TL'den 25,50 TL'ye çıktı.

BAT VE J.T.I GRUBU DA ZAMMI YANSITTI
P.M grubunun ardından BAT grubu da fiyatlarında güncellemeye gitti. Aralık ayının başında da zam yapan BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya çıkarken en ucuz sigara 17,5 liradan 21,5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya çıktı. En uzun sigara da 17,5 liradan 21,5 liraya yükseldi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

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