Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor

Sümer Varlık Yönetim AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sümer Varlık da halka arz başvurusunda bulundu.

Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz işlemlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.