Bireysel Emeklilik'te son rakamlar belli oldu

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

KATILIMCILAR 70, DEVLET 10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN BİRİKİM YAPTI

EGM temel göstergeleri verilerinden derlenen bilgilere göre, 30 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 953 bin 410 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 70 milyar 336 milyon 984 bin 844 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 332 milyon 963 bin 738 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 669 milyon 948 bin 582 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 70 bin 404'ü buldu.

4 MİLYONA YAKIN OTOMATİK KATILIMCIDAN 2,4 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı.

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 lira oldu.

Bu yılın mart sonu itibarıyla otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 3 milyon 834 bin 676 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 2 milyar 427 milyon 148 bin 67 liraya ulaştı. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde otomatik katılım ile sisteme 417 bin 673 kişinin dahil olduğu görüldü. Sistemdeki 4 milyona yakın katılımcı yılın ilk 3 ayında 634 milyon 79 bin 997 lira biriktirdi.

Bu arada, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.