Bitcoin 6 ayın zirvesinde

Dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 59 bin 500 dolar civarında işlem gördü.

En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 17 Nisan'daki 60 bin dolar seviyesine yaklaşarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekim ayının başından bu yana sürdürdüğü yükselişe devam eden kripto para birimi 60 bin seviyesine yaklaşarak 59 bin 500 dolar seviyesinden işlem gördü.

Coinmarket verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte yaklaşık 40 milyarlık işlem hacmine ulaşan Bitcoin'in piyasa değeri ise 1 trilyon 123 milyar dolar oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 853 dolar seviyesinde yüzde 10'dan daha yakın olan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 46 seviyesinde seyrediyor.