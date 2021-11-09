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Bitcoin'de tüm zamanların rekorunu kırıldı

Bitcoin'de tüm zamanların rekorunu kırıldı

Bitcoin, tüm zamanların rekorunu kırarak 67 bin 789 dolara yükseldi.

Kripto para piyasaları Ekim ayından bu yana güçlü yükseliş göstermeye başladı. 

Bitcoin uzun süren durgunluğunu 9 Kasım 2021'de rekor ile taçlandırdı ve 67 bin 789 dolara kadar yükseldi.

Dünya gazetesinin aktardıklarına göre analistler, enflasyon endişelerinin yatırımcıları altın ve kripto paralara yönettiğini belirtiyorlar. Finansal kuruluşların kripto paralara yönelimlerinin arttığına işaret eden IG Markets, sektörde havanın iyi olduğunu da vurguladı.

Etiketler bitcoin rekor ath kripto coin
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