BMW yeni canavarını tanıttı: BMW M 1000 RR

BMW’nin 2018 yılında M donanım ve M performans parçalarını BMW Motorrad ile de sunma stratejisinin son ürünü olan Yeni BMW M 1000 RR, 2021 Şubat ayı itibariyle Türkiye’de yollarla bulaşacak.

Yüksek performanslı ve büyüleyici BMW M dünyasına Yeni BMW M 1000 RR ile artık motosiklet tutkunları da ortak oluyor. S 1000 RR'yi temel alan yeni BMW M 1000 RR, daha performanslı ve hafif yapısıyla M modellerinin gücünü temsil ediyor. İkonik M renklerinden bir karışıma sahip olan M 1000 RR, yapılan iyileştirmeler ve özelleştirmeler ile BMW Motorrad’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü motosiklet modeli olma özelliğini taşıyor. Yeni BMW M 1000 RR, sadece 192 kg’lık boş ağırlığı, 212 bg gücü ve yarış performansı için tasarlanmış süspansiyonu ile Superbike segmentindeki beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Pist İçin Tasarlanmış Dört Silindirli Motor

Yeni M RR'ın kalbinde değişken valf zamanlamasına sahip, su soğutmalı, sıralı, dört silindirli motor bulunuyor. RR’da olduğu gibi M RR’da da BMW ShiftCam teknolojisi, emme supaplarını bir kontrol kam mili aracılığıyla gerektiği gibi kontrol edebiliyor. Hıza bağlı olarak, supap açma aralığı ve supap hareketi M RR için en iyi performansı sağlamak üzere ayarlanabiliyor. 15.100 dev/dk devir çevirebilen motor 212 bg’lik maksimum gücünü 14.500 dev/dk’da veriyor, 113 Nm’lik maksimum torkunu ise 11.000 dev/dk’da sunuyor. RR’ın modifiye edilmiş versiyonu olan motor, 2 halkalı dövme pistonlar, titanyum bağlantı çubukları, 13.5’e yükseltilmiş sıkıştırma oranına sahip. Özel Akrapovic egzoz sistemi ve karbon jantlarıyla RR’dan 5 kg daha hafif olan M RR, 0’dan 200 km / s hıza 6 ila 7 saniye aralığında ulaşabiliyor.

Daha Geç Frenleme ve Daha Çabuk Hızlanma

Aerodinami, M RR'nin teknik özelliklerini geliştirme çalışmasında belirleyici olan en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Yarış kazanmak için gereken maksimum performansa sahip olan M RR, hızlanırken tekerleklerin yolla mümkün olan en iyi temasını sağlayabiliyor. Yarış pistinde ve BMW’nin rüzgar tünelinde yapılan uzun test prosedürleriyle geliştirilen, şeffaf karbondan yapılan M kanatçıklar, gerekli olan aerodinamik bastırma kuvvetini oluşturuyor. Ön tekerleğin üzerindeki ek tekerlek yükü, tekerlek eğimine karşı koyarken, sürücünün daha hızlı tur sürelerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Kanatçıkların etkisi virajlarda da bir belirgin şekilde hissedilirken, fren yapıldığında ise daha yüksek viraj stabilitesi sağlayabiliyor.

Yolda veya Pistte Maksimum Sürüş Keyfi

Yeni M RR sunduğu sürüş modları ile cadde ve pist kullanımlarında maksimum keyif sunuyor. Yeni M RR, 'Rain', 'Road', 'Dynamic' ve 'Race' olmak üzere dört standart sürüş moduna ve ayrıca 'Race Pro 1', 'Race Pro 2' ve 'Race Pro 3' isimli ek sürüş modlarına sahip. Hızlanma sırasında daha fazla güvenlik ve performans için ince ayarlara sahip en yeni 'Dinamik Çekiş Kontrolü' sistemi standart olarak sunuluyor. Dinamik Çekiş Kontrolü, ayrıca 'Race Pro' sürüş modlarında ince ayar seçeneği de sağlıyor.

BMW Motorrad'da Bir İlk: M Frenler ve M Karbon Jantlar

Yeni M RR ile ilk kez M frenli bir BMW motosikleti yollara çıkmaya hazırlanıyor. BMW Motorrad’ın Superbike Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği yarış frenleri deneyimi ile geliştirilen M frenler, mavi renkli M fren kaliperleri ve M logosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek teknoloji ile üretilen M karbon jantlarla, yeni M RR, yarış pistinde ve yolda maksimum performans sunabiliyor.

6,5 inç TFT Ekran ve OBD Arayüzüne Sahip Gösterge Paneli

Yeni M RR'nin gösterge paneli, RR ile aynı temel tasarıma ve M başlangıç animasyonuna sahip. Kullanışlı OBD arayüzüne sahip 6.5 inç TFT ekran, boyutları ve çözünürlüğü ile mükemmel şekilde okunabiliyor. Türkiye’de standart olarak sunulacak M Competition paketinin içeriğinde olan aktivasyon kodu ile M GPS veri kaydedici ve M GPS laptrigger özelliği de kapsamlı veri sağlamak için kullanılabiliyor.

M Competition Donanımı Türkiye’de Standart

Türkiye’de standart olarak sunulacak olan M Competition donanımı aynı zamanda yarış teknolojisi ile estetiğin büyüleyici bir karışımını sağlıyor. M Competition donanımının içeriğinde motor koruması ve ayak dinlendirme özelliklerinin yer alığı M Billet paketi, ön ve arka tekerlekleri karbon kaplamayla koruyan M Carbon paketi, yolcu koltuğu ve koruyucusunun olduğu Passenger paketi yer alıyor.