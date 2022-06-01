Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul 100 endeksi, 2584 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, yeni güne önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 oranında değer kazancıyla 2554 puana yükseldi. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu yeniledi. BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini 2584 puana taşırken; saat 12:00 itibarıyla yüzde 1,24 oranında yükselişle 2578 puanda bulunuyor. Endeks gün içerisinde en düşük ise 2554 puana kadar geriledi.

Bankacılık endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 0,93 oranında yükselişle 2114 puanda bulunuyor.