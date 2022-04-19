Borsada bir rekor daha
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında 2.531,86 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70’lik değer kazandı. Endeks 17,57 puan artışla 2.531,86 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol