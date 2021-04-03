Borsaya katılımda yeni zirve

Ocak ayında halka arz etkisiyle görülen yeni hesap açılışlarının ardından ikinci rekor Mart ayında geldi. Borsada yerli yatırımcı sayısı 2,2 milyonu aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2020 boyunca borsada yerli yatırımcı sayısı hızla yükselirken 2021'in Ocak ayında 2 milyon eşiğini aştı. Ocak ayında rekor artış gelen borsada yatırımcı sayısında Şubat ayında görülen sınırlı gerileme Mart ayında yerini rekor seviyeye bıraktı.

Mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 236 bin 892 olarak kaydedildi. Geçen aya göre, yatırımcı sayısında yüzde 5 artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana yerli yatırımcılar arasında 259 bin 916 kişinin katıldığı görüldü.

Mart ayı rakamlarında BIST 100 yatırımcılarının sayısının yaklaşık 1,6 milyon olurken, BIST 30 yatırımcılarının ise 1,2 milyon civarında olduğu izlendi.

Yatırımcıların önemli bölümünün de portföyünün 10 bin liranın altında oluştuğu görüldü. MKK verilerine göre yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabı 10 bin liranın altında. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde.