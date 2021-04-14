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Bu bir ilk! Kripto para platformu borsaya girdi

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Coinbase, çoğunlukla teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasına girdi.

Dünya ekonomi piyasasının yönünü değiştiren sanal para sektörü son on yılda yükselişe geçti. Sanal para birimlerinin alınıp satıldığı Coinbase internet sitesi, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasına girdiğini açıkladı. 

Kripto para borsasının referans fiyatı, Nasdaq'ın başlangıcından önce hisse başına 250 dolar olarak belirlendi. Böylece Coinbase'in Amerikan borsası açılışı öncesi öngördüğü toplam değer 49,19 milyar dolar oldu.

Coinbase hisse senedi token’ını "COIN" sembolü altında işlem yapmaya başlayacak internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım emirlerine göre belirlenecek ve referans fiyat sadece Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak.

COİNBASE NEDİR?

2012 yılında kurulan Coinbase, dünya çapında en iyi bilinen kripto para birimi platformlarından biri. Bitcoin, Ethereum ve XRP dahil olmak üzere çeşitli sanal paraların ticaretini yapan 56 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

 

Etiketler Coinbase borsa nasdaq
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