Bu ilçede Ramazan ayı boyunca ekmek bedava

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir hayırsever, halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerin ücretini ödeyerek satın aldı. İlçede ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği ücretsiz alacak.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ramazan boyunca Halk Ekmek ücretsiz olarak dağıtılıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bir hayırseverin kendisine gelerek 1 liradan satılmakta olan halk ekmeğin tamamının bir aylık masrafını karşılayıp halka dağıtılmasını istedi.

İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir hayırsever belediyeye ait ekmek fabrikasında Ramazan ayında üretilen tüm ekmeklerin ücretini ödeyerek satın aldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ile bir protokol imzaladıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı boyunca halk ekmeği ücretsiz alacağını ifade etti.

"HAYIR KÖPRÜSÜNÜ HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK"

"Ramazan ayı ile birlikte halk ekmek fabrikamızda uzun süredir 1 liradan satılan ekmeğin fiyatında artışa gitmeyeceğimizin müjdesini vermiştik." diyen Mehmet Gürbüz, "Kapasitemizi de artırarak daha çok dar gelirli ailemizin iftar sofrasına ulaşma gayreti içindeyken; Elbistanlı hayırsever bir iş insanımız, bizimle irtibata geçti. Ramazan ayı boyunca halk ekmek fabrikamızda üretilecek tüm ekmeklerin ücretini ödemek istediğini söyledi. Biz de hayırsever iş adamımızın isteğini kabul ettik. Kendisi ile bir protokol imzaladık ve bu hayır köprüsünü hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEYİ DESTEKLEMEK GEREK"

Açıklamasının devamında diğer halk ekmek fabrikalarına da çağrı yapan Gürbüz, "Bütün halk ekmek fabrikaları böyle bir kampanya başlatırsa Ramazan boyunca ekonomik imkanı olmayan vatandaşımıza ulaşabiliriz. Ülke genelinde anlamlı bir etki alanı oluşturacağımıza inanıyorum. Böyle güzel bir düşünceyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum" dedi.