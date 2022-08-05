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Bu işin sonu kötü olacak! Kredi kartına hücum!

Bu işin sonu kötü olacak! Kredi kartına hücum!

BKM verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 1,44 trilyon lira tutarında kartlı ödeme gerçekleştirildi. Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme olarak tercih edildiği belirtildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yollarını, sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödemelerde, 2021'in ilk 6 ayına göre yüzde 113 büyüme gerçekleşerek 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

Mağaza içinde yapılan her 3 kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme tercih ediliyor. Temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63'e yükseldi.

Yılın ilk yarısında Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 1,752 TL'ye yükseldi.

 

Etiketler kredi kartı kredi kartı kullanımı
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