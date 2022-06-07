Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapanlar binlerce liradan olabilir!

3600 ek gösterge çalışmasının önümüzdeki günlerde yasalaştırılması beklenirken emeklilik planı olanlar için çok önemli bir detay gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin en büyük sorunlarından biri olan 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntılarını duyurarak konuya son noktayı koydu. Erdoğan, yıl başından itibaren tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağını belirtti. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu. Buna göre ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 - 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 - 50 bin 150 lira arasında artacak.



Uzun süredir beklenen açıklamanın ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Yalçın, “Ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır" diye konuştu.



EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 15 OCAK 2023’E KADAR BEKLETİN



Ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması beklenirken çok kritik bir detay dikkat çekti. Habertürk’te yer alan habere göre, kanun ancak 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.



Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.



Buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.



Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamayacak.