Burkina Faso, Uganda ve Suriye'den pamuk ithal ediyoruz

Türkiye'de ekilebilen tarım arazisi miktarı 41 milyon hektardan 37 milyon hektara düşerken, bereketli Harran, Çukurova, Söke ovalarında üretilen pamukta yüzde 50 azalma görüldü. Yıllık pamuk üretimi 600 bin tona gerilerken, ithalat ise 1 milyon tona ulaştı. Venezuela peynirinden sonra Uganda, Burkina Faso ve Suriye'den de pamuk almaya başladık.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, “Tarımdaki çöküşün en somut göstergesi, ekilen tarım arazilerinin azalmış olmasıdır. Pek çok Avrupa ülkesinin toprağından daha büyük bir alan artık ekilmiyor. Üretici topraktan soğutuldu” görüşü savunularak şu görüşlere yer verildi:

“Bir dönem yoksul ve dar gelirli hanelerin sofrasının vazgeçilmezi olan kuru fasulye, nohut, bulgur artık ithal ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın en büyük buğday ithalatçısı olduk. Pamuk ithalatı 1 milyon tona ulaştı. Türkiye, Yunanistan, İsrail, ABD, Brezilya, Arjantin, Uganda, Burkina Faso ve Suriye'den bile pamuk ithal ediyor.”

EŞEK SAYISI BİLE DÜŞTÜ



Raporda, 2002'de 1 milyar 754 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatına karşılık 1 milyar 702 milyon dolarlık ithalat yapılarak tarımsal dış ticarette 52 milyon dolar fazla verirken, 2019'da 5.5 milyar dolarlık ihracata karşılık, 9.5 milyar dolarlık ithalat yapıldığı kaydedildi.

Son 18 yılda çiftçi ve köylünün tarla, bağ ve bahçedeki en büyük yardımcısı olan eşeklerin sayısının da Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre 2002'de 414 bin iken, 2020'de 120 bin 348'e düştüğü vurgulanarak, “Bu da kırsal alandaki çöküşü gösteriyor” denildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN 2-3 KATI

Raporda, üretimdeki azalma nedeniyle süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 11.6 civarında seyreden yıllık enflasyonun iki-üç katına yükseldiği de belirtilerek, şöyle denildi:

“2002'de tarımsal üretimde ihracatçı konumunda olan Türkiye artık net ithalatçı konumuna geldi. Gıda alanındaki dış ticaret açığı ülkemiz aleyhine gelişiyor. Şimdi de halkı pek çok temel gıda ürününde yokluk çeken Venezuela'dan peynir ithal ediliyor. Kısa süre önce gümrük vergileri yüzde 30 artırılan Venezuela peynirine sıfır gümrük kararı, yerli üreticiye darbedir.”

Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!