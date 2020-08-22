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  3. 22 Ağustos 2020 09:17

Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!

Türkiye, Venezüella’dan sıfır gümrükle peynirden pirince binlerce ton tarım ve gıda ürünü almak için düğmeye bastı.

Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!
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Türkiye, Venezüella’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalatı yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birkaç gün önce ziyaret ettiği Venezüella’dan ithal edilebilecek ürünler arasında taze peynirden pirince, yulaftan ayçiçeği tohumuna kadar çok sayıda ürün var.

Venezüella menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı.

Karara göre bu ülkeden “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları” ithal edilebilecek.

Anlaşmaya göre bu ürünlerin Venezüella’dan ithalinde, gümrük vergisi, varsa toplu konut fonu sıfır olarak uygulanacak.

Peynir, yulaf, pirinç gibi ürünlerin Venezüella’dan ithal edilecek olması tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “1980’lerden beri dış alıma dayalı, tarımsal KİT’leri kapatan, neo-liberal politikalar gündemde. Yapılması gereken kamucu tarım politikalarına geriş dönüş olmalıdır” dedi.

 
 

Cumhuriyet

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Türkiye , Peynir , pirinç , beyaz peynir , ithal , venezüella , yulaf
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