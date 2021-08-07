  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Büyük ölçekli şirketlerin borçlarına bir yapılandırma daha

Büyük ölçekli şirketlerin borçlarına bir yapılandırma daha

Büyük ölçekli şirketlerin borçlarına bir yapılandırma daha

Yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 2019 yılında devreye alınmış, son olarak geçen ay süreci hızlandıracak yeni bir düzenleme yapılmıştı. Mayıs ve haziran aylarında büyük ölçekli şirketlerin bankalara olan 24.9 milyar liralık borçları daha yeniden yapılandırıldı.

2019 yılında devreye alınan yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları, son olarak geçen ay süreci hızlandıracak yeni bir düzenleme getirilmişti.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; toplam yapılandırılan tutar 66.3 milyar liraya ulaştı.

Mayıs ayında büyük ölçekli şirketler grubunda 14.3 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı. Akdeniz bölgesinde dört şirkete ait 7.8 milyar lira, İstanbul’da da 5.2 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı. Haziranda da 10.6 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Bunun 6.8 milyar liralık kısmının Batı Anadolu’daki üç şirkete, 3.8 milyar lirasının da İstanbul’daki sekiz firmaya ait olduğu belirtildi.

Haziran ayında yapılandırılan borçların 5.3 milyar liralık kısmı iki enerji, 1.6 milyar liralık kısmı ise inşaat firmalarının. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iki şirketin de üç milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı.

(Kaynak)

Etiketler yapılandırma Borç yapılandırma Yeniden yapılandırma Banka Şirket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı
Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Müsilajdan sonra yeni tehdit ortaya çıktı!
Orman yangının tehdit ettiği Çine’de 6 mahallede tahliye edildi!
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Ölüme terk edildiler
Müjde! Orman yangınları bölgesinde beklenen yağış başladı!
Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!
Seat Arona yenilendi... İşte Türkiye satış fiyatı
Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu
Kocaeli'de polisten uyuşturucu operasyonu