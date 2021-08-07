Büyük ölçekli şirketlerin borçlarına bir yapılandırma daha

Yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 2019 yılında devreye alınmış, son olarak geçen ay süreci hızlandıracak yeni bir düzenleme yapılmıştı. Mayıs ve haziran aylarında büyük ölçekli şirketlerin bankalara olan 24.9 milyar liralık borçları daha yeniden yapılandırıldı.

2019 yılında devreye alınan yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları, son olarak geçen ay süreci hızlandıracak yeni bir düzenleme getirilmişti.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; toplam yapılandırılan tutar 66.3 milyar liraya ulaştı.

Mayıs ayında büyük ölçekli şirketler grubunda 14.3 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı. Akdeniz bölgesinde dört şirkete ait 7.8 milyar lira, İstanbul’da da 5.2 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı. Haziranda da 10.6 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Bunun 6.8 milyar liralık kısmının Batı Anadolu’daki üç şirkete, 3.8 milyar lirasının da İstanbul’daki sekiz firmaya ait olduğu belirtildi.

Haziran ayında yapılandırılan borçların 5.3 milyar liralık kısmı iki enerji, 1.6 milyar liralık kısmı ise inşaat firmalarının. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iki şirketin de üç milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı.

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