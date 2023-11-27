Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin çalışmalar başladı. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından ikramiye ödemelerinin aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Geçinemediği için çalışmak zorunda olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmemesi tepkilere neden olmuştu. 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Konuyla ilgili devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere ikramiye verilmesi için talimat verdi. 5 bin TL ikramiye ödemelerinin aralık ayı içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

TEKLİF MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılacağını belirterek, "İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." ifadelerini kullandı.

İkramiye düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." demişti.

İKRAMİYELER ARALIK AYINDA YATIRILACAK

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. İkramiye teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin hemen ardından çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi başlayacak. Ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.