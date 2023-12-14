Çalışan emekliye de 5 bin TL ek ikramiye rötar yaptı

AK Parti iktidarı tarafından çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ek ikramiye için çalışan emeklilerin tepkileri sonrasında "çalışan emeklilere de verilmesi" kararı alınmıştı. Ancak TBMM'de kabul edilmesi gereken bir düzenlemeye takılan çalışan emeklilerin 5 bin TL'lik ek ikramiyesi bir kez daha rötar yaptı.

AK Parti'nin çalışan emeklileri muaf tutarak sadece çalışmayan emeklilere 1 defaya mahsus verilen 5 bin TL'lik ek ikramiye için çalışan emekliler ses yükseltip iktidarın bu ayrımcılık kararını protesto etmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti "çalışan emekliye ek ikramiye yok" kararından geri adım atmış ve 5 bin TL'lik ek ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanacağını duyurmuştu.

Ancak bunun için TBMM'de kabul edilmesi gereken bir düzenleme var. Milyonlarca çalışan emekli, çalışmayan emekliler gibi 5 bin TL'lik ek ikramiye alabilmek için TBMM'den bu düzenlemenin geçmesini beklemek zorunda.

Komisyonda kabul edildi ama...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alınan kararla, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmasını öngören önerge kabul edildi. Bu önerge, 86 maddelik torba yasa kapsamında değerlendirilerek 2023 içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasallaşacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere ödemeler uygulanmaya başlayacak.

Fakat Emekli ikramiyesi düzenlemesi TBMM süreciyle birlikte adım adım ilerliyor. Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla birlikte hızlı bir çalışma süreci başlatıldı. Meclis'ten çıkıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte SGK harekete geçecek. Meclis'in çalışma takvimine göre, çalışan emeklilere yönelik ikramiye düzenlemesi 2023 içerisinde yasalaşacak gibi görünüyor.

Komisyonda kabul edilen çalışan emeklilere yönelik 5 bin lira ikramiye öngören düzenleme, bütçe görüşmeleri sırasında tartışmalara neden oldu ve ilerleme kaydetmeden durdu.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ne zaman verilecek

TBMM bugün itibariyle 2024 yılı bütçe görüşmeleri için toplanacak ve bütçe görüşmeleri nedeniyle çalışan emeklilere ek ikramiye düzenlemesi bir kez daha rötar yapacak.

Düzenlemenin 25 Aralık'tan itibaren tekrar değerlendirilmöesi ve torba yasa içerisinde yeniden ele alınarak 2023 yılı içerisinde kabul edilerek kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

TBMM'de kesintisiz bütçe görüşmesi

TBMM Pazartesi günü itibariyle 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başladı. 14 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.