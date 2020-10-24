2020'nin ilk 9 ayında 10 binden fazla şirket kapandı

BirGün'de yer alan habere göre, Türkiye’de kapanan şirket sayısı ilk kez yılın ilk 9 ayında 10 bini geçerek 10 bin 453’e yükseldi. Türkiye’nin yine bir mali bunalımda olduğu geçen yıl ilk 9 ayda kapanan şirket sayısı 9 bin 385’ti. Böylece kapanan şirket sayısı ilgili dönemde yüzde 11 oranında artmış oldu.

Sadece eylül ayı itibariyle kapanan şirket sayısı 1582 olarak gerçekleşti. Eylül ayları içinde değerlendirildiğinde son 10 yılın en çok kapanan şirketi 2020’de gerçekleşmiş oldu. Eylül aylarında kapanan şirket sayıları 2015’ten bu yana kesintisiz biçimde yükseliyor.

Ocak-Eylül döneminde kapanan 10 bin 453 şirketin 1808’ini anonim şirketler oluşturdu. Anonim şirketler içinde en çok şirketin kapandığı faaliyetler ise sırasıyla elektrik enerjisi üretimi, ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, mühendislik faaliyetleri için teknik danışmanlık oldu.

Kapanan şirketler içinde en çok elektrik enerjisi olması dikkat çekerken bu yılın ilk 9 ayında toplam 211 elektrik anonim şirketinin kapandığı kaydedildi.